A Pasqua, in Francia, si prevede un aumento significativo di battesimi, con circa 8.000 iscrizioni in più rispetto agli anni precedenti, secondo quanto comunicato dalla Conferenza episcopale locale. La notte di Pasqua rappresenta tradizionalmente un momento di particolare rilievo per le celebrazioni religiose, e quest’anno si registra un incremento delle iscrizioni ai sacramenti.

La Chiesa francese, la notte di Pasqua, registrerà il boom di battesimi. Secondo quanto fa sapere la Conferenza episcopale francese, circa 8.200 adolescenti e 13.200 adulti saranno battezzati nella notte di Pasqua. Tra adulti e adolescenti, si tratta di 21.386 catecumeni con un incremento rispetto al 2025 di adulti pari al 28% e al 10% per gli adolescenti. In dieci anni, il numero di battesimi – spiega il dossier pubblicato dai Vescovi d’Oltralpe – è più che triplicato, passando da 4.124 nel 2016 a 13.234 nel 2026. La distribuzione per età. La distribuzione per età rimane invariata rispetto al 2025, con la fascia d’età 18-25 anni che continua a essere la più rappresentata (42%), seguita da quella 26-40 anni (40%). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Francia si riscopre “santa” e cattolica nonostante Macron: boom di battesimi a Pasqua

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