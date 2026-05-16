S16 a Canaro camion fuori strada | autista incastrato e ferito

Un incidente si è verificato lungo la strada S16 a Canaro, coinvolgendo un camion che è uscito di strada e si è fermato su un fianco. L’autista è rimasto incastrato all’interno del veicolo e ha riportato ferite, mentre i soccorritori sono intervenuti sul luogo dell’incidente. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause che hanno portato alla deviazione improvvisa del mezzo pesante. I Vigili del Fuoco sono riusciti a estrarre l’autista e a trasportarlo in ospedale per le cure del caso.

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? Domande chiave Cosa ha causato la deviazione improvvisa del mezzo pesante?. Come sono riusciti i Vigili del Fuoco a liberare l'autista?. Quali sono le condizioni cliniche attuali del conducente ferito?. Perché la viabilità sulla Statale 16 ha subito forti rallentamenti?.? In Breve Intervento dei Vigili del Fuoco di Rovigo durato circa due ore.. Soccorsi attivati alle 4:20 del sabato 16 maggio.. Carabinieri impegnati nei rilievi tecnici sulla Statale 16 nel Rodigino.. Ferito trasportato in ospedale dal personale del Suem 118.. Un pesante autoarticolato è uscito di strada sulla Statale 16 nel territorio di Canaro poco dopo le 4 del mattino di questo sabato 16 maggio, lasciando il conducente ferito e incastrato nella cabina del mezzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - S16 a Canaro, camion fuori strada: autista incastrato e ferito ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Camion esce di strada, autista rimasto incastratoPerugia, 2 marzo 2026 – Incidente stradale questa mattina lungo il raccordo autostradale 6 in direzione Bettolle. Incidente frontale tra camion sulla strada del Santo, un morto e un ferito grave rimasto incastrato nella cabinaRESANA - Violento incidente frontale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 10 aprile, sulla strada Statale 308, nota anche come strada del Santo,...