Questa mattina un camion è uscito di strada lungo il raccordo autostradale 6 in direzione Bettolle. L’autista è rimasto incastrato all’interno del veicolo e sono intervenuti i soccorritori. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Non sono ancora note le cause dell’incidente.

Perugia, 2 marzo 2026 – Incidente stradale questa mattina lungo il raccordo autostradale 6 in direzione Bettolle. Un mezzo pesante adibito al trasporto di acqua è finito fuori dalla sede stradale nel tratto compreso tra gli svincoli di Tuoro sul Trasimeno e Castiglione del Lago. L’allarme è scattato intorno alle 8:30. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto a estrarre l’autista rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Una volta liberato, l’uomo è stato affidato al personale sanitario del 118 per le cure e gli accertamenti del caso. Presenti anche gli agenti della polizia stradale per i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto, oltre al personale di Anas impegnato nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Camion esce di strada, autista rimasto incastrato

Auto esce fuori strada e si ribalta nel Salernitano: ferito un uomo, è rimasto incastrato tra le lamiereL'incidente si è verificato nella mattinata di oggi, 11 febbraio, tra Sala Consilina e Teggiano.

Camion distrutto dopo essere rimasto incastrato nel sottopassoPaura questa mattina a Pomigliano d'Arco dove un camion è rimasto prima incastrato e poi si è sfasciato nel sottopasso dell'ex Circumvesuviana.

Camion invade carreggiata opposta, caos in A1

Tutti gli aggiornamenti su Camion esce.

Temi più discussi: INCIDENTE | Camion esce di strada lungo la SR 308 a causa di un guasto all'impianto frenante; Camion esce di strada in A4, grave un autotrasportatore; Camion si ribalta in autostrada, l'autista esce dall'abitacolo sulle sue gambe; Camion cisterna carico di Gpl esce fuori strada e si ribalta: paura sulla provinciale.

Camion esce di strada e finisce nel fossato: carico rovesciatoCamion finisce nel fossato in zona rurale. Intervento di Veneto Strade e possibili rallentamenti. TREVISO - Un incidente stradale ha coinvolto un autocarro che, per cause in corso di accertamento, è ... nordest24.it

FOGLIZZO – Autostrada A5: camion esce di strada e si ribalta nel tratto tra San Giorgio e Volpiano (FOTO)Incidente oggi, venerdì 20 febbraio 2026, sull'Autostrada A5 Torino-Aosta, tra San Giorgio Canavese e Volpiano, all'altezza di Foglizzo. Un camion ... obiettivonews.it

Nordest24 - Camion esce di strada e finisce nel fossato: carico rovesciato --> https://www.nordest24.it/camion-fuori-strada-fossato-intervento-veneto-strade facebook

Camion finisce nel fossato in zona rurale. Intervento di Veneto Strade e possibili rallentamenti. #Veneto #Treviso #Cronaca x.com