L'allenatore dell'Udinese ha dichiarato di non aver mai avuto intenzione di rinunciare alla determinazione della squadra, nonostante le voci di mercato. In vista delle prossime partite, si discute sulla possibile sostituzione di Zaniolo, infortunato alla zona lombare, e su come l'assenza di Ehizibue possa influenzare le scelte tra Arizala e Bertola per la fascia destra. La squadra si prepara a affrontare le sfide con l'obiettivo di ottenere risultati importanti, senza lasciarsi influenzare dalle speculazioni esterne.

? Punti chiave Chi sostituirà Zaniolo nel reparto offensivo dopo l'infortunio alla zona lombare?. Come influirà l'assenza di Ehizibue sulla scelta tra Arizala e Bertola?. Perché il successo del Lecce potrebbe vanificare la sfida dell'Udinese?. Quale ruolo ha avuto Inler nella crescita professionale del portiere Okoye?.? In Breve Assenza di Zaniolo per problema lombare e ballottaggio Arizala-Bertola sulla fascia destra.. Crescita del portiere Okoye supportata dai continui dialoghi con l'esperto Inler.. Davis lavora con concentrazione dopo l'episodio di presunto razzismo avvenuto a Cagliari.. Obiettivo vittoria per riscattare il pareggio precedente ottenuto contro il Verona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Runjaic respinge le voci: l’Udinese vuole vincere per i tifosi

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RUNJAIC: Discuteremo internamente con Atta la sua prestazione, le parole dopo Udinese-Inter | DAZN

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