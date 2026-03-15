Juventus Runjaic Udinese La Juve aveva più tifosi di noi

L’allenatore dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha commentato la sconfitta contro la Juventus durante la conferenza stampa, sottolineando che la squadra bianconera aveva più tifosi rispetto ai propri sostenitori. Ha analizzato la prestazione dei giocatori in campo senza entrare in dettagli sulle cause della partita. La sua dichiarazione si concentra sulle differenze di pubblico presenti allo stadio durante l’incontro.

L’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaic in conferenza stampa ha commentato la sconfitta con la Juventus, analizzando la prestazione dei giocatori in campo. L’alllenatore dei friulani non ha fatto a meno di notare che sugli spalti della Dacia Arena erano presenti più tifosi della Juventus che dell’Udinese. “Yildiz un giocatore straordinario, Juve L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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