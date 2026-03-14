Dopo la partita tra Udinese e Juventus, il tecnico dell’Udinese ha commentato il risultato ai microfoni di Sky Sport. Ha affermato che la Juventus ha meritato la vittoria, mentre alla sua squadra è mancato qualcosa. Le sue parole si sono concentrate sull’andamento dell’incontro e sulle differenze tra le due formazioni durante il match. Non sono state fatte altre considerazioni o commenti.

Runjaic nel post partita di Udinese Juve ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando la sconfitta dei suoi contro i bianconeri. Runjaic è intervenuto a Sky nel post partita di Udinese Juve. Le sue dichiarazioni. SCONFITTA – «La Juventus ha giocato meglio, ci mancava la qualità in alcuni momenti della partita. Abbiamo avuto occasioni, il calcio non è fatto soltanto di gioco, è fatto anche di saper cogliere queste opportunità. Abbiamo avuto delle possibilità con Atta Il primo tempo, quando poteva dare il pallone dietro a Zaniolo e anche altre situazioni, una è stata importante e altre situazioni. La Juventus comunque è una squadra molto forte, Ha meritato di vincere, ha giocatori top soprattutto sugli esterni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Runjaic a Sky: «La Juve ha meritato di vincere. All’Udinese è mancata questa cosa»

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