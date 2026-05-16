Rugby in festa | domani l’evento aperto a tutti e con i campioni La palla ovale rotola tra giovani entusiasti

Tutto pronto a Cagli per la seconda edizione di " Rugby in Festa " che si terrà domani dalle 15 al campo sportivo "Francesco Mazzoleni", organizzata con il patrocinio di Comune e Avis, top sponsor della Federazione Italiana Rugby (Fir). Previsto un memorial non agonistico dedicato al dottor Giorgio Pantaleoni, grande appassionato di rugby scomparso due anni fa e a Leone Buroni, rugbista cagliese professionista negli anni ’50 e ’60, che ha militato in serie A vestendo l’Azzurro. Si esibiranno quattro squadre marchigiane rugbistiche: il Fano Rugby, il Fabriano Rugby, il Rugby Falconara e il Pesaro Rugby. Verrà organizzato un laboratorio di mini rugby per bambini dai 5 ai 12 anni, dove potranno giocare, sfidarsi e divertirsi praticando questo inedito sport. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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