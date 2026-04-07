A Firenze, durante la Fashion Revolution Week, si svolge un evento aperto a tutti dedicato alla riparazione degli abiti con ago e filo. L'iniziativa si intitola

Firenze, 7 aprile 2026 – Nell'ambito della Fashion Revolution Week, Ied Firenze organizza "Mend In Public Day - Riparare è un atto rivoluzionario. Un evento pubblico, dedicato al rammendo e alla riparazione degli abiti per promuovere una moda più trasparente, etica e sostenibile (martedì 14 aprile dalle 9,30 alle 13,30 Ied Firenze via Bufalini 6R). La Fashion Revolution Week è un'iniziativa globale nata nel 2013 in risposta al crollo del Rana Plaza, la fabbrica tessile in Bangladesh in cui persero la vita oltre 1.100 lavoratori. Ogni anno, durante questa settimana, comunità, scuole e istituzioni di tutto il mondo si mobilitano con uno degli appuntamenti più simbolici: il Mend in Public Day. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, riparare gli abiti con ago e filo: evento aperto a tutti

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