Chi è Grace Raccah la moglie di Rudy Zerbi | imprenditrice di 22 anni più giovane

Grace Raccah ha 35 anni ed è imprenditrice, figlia del fondatore del marchio Dan John. È sposata con Rudy Zerbi, noto produttore discografico e giudice televisivo. La coppia ha una differenza di età di 22 anni. Raccah è conosciuta anche per il suo ruolo nel settore imprenditoriale legato al suo marchio.

Grace Raccah, 35 anni, imprenditrice e figlia del fondatore del marchio Dan John, è la moglie di Rudy Zerbi. I due hanno 22 anni di differenza e, dopo circa 3 di amore, sono convolati a nozze a Roma con rito ebraico. La donna è già mamma di una figlia nata dal suo precedente legame.🔗 Leggi su Fanpage.it

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