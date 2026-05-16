Rsa Gallazzi come una galleria d’arte I ritratti degli ospiti visti dai ragazzi

Da ilgiorno.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella residenza sanitaria assistenziale Gallazzi di Arese, gli ambienti comuni sono stati trasformati in una sorta di galleria d’arte, grazie a un progetto che coinvolge i giovani. L’obiettivo era di rendere gli spazi più accoglienti e piacevoli per gli ospiti, attraverso l’esposizione di ritratti realizzati dai ragazzi stessi. La proposta ha portato alla creazione di immagini che rappresentano gli ospiti, creando un collegamento tra le persone e gli ambienti condivisi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La sfida lanciata dalla Rsa Gallazzi di Arese era quella rendere più gradevoli alcuni spazi comuni frequentati dagli ospiti. L’hanno raccolta gli studenti dalle classi 4C e 5C dell’indirizzo figurativo del liceo artistico Fontana di Arese che hanno partecipato al progetto "Il volto tra fascino e racconto". Nei mesi scorsi, sotto la guida delle professoresse Nadia Brivio e Stefania Scanu, hanno realizzato una serie di ritratti fotografici degli ospiti della Rsa e li hanno poi rielaborati in chiave artistica, abbinandoli a temi decorativi ispirati all’artista Gustav Klimt. "Ringrazio il Liceo Russel Fontana che ancora una volta ha saputo cogliere le sollecitazioni che arrivano dal territorio e ha fatto incontrare generazioni diverse - dichiara il sindaco Luca Nuvoli -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

rsa gallazzi come una galleria d8217arte i ritratti degli ospiti visti dai ragazzi
© Ilgiorno.it - Rsa Gallazzi come una galleria d’arte. I ritratti degli ospiti visti dai ragazzi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Estate a Cocquio: campus tra sport e arte per ragazzi dai 6 ai 14 anni? Cosa scoprirai Come cambierà la giornata dei ragazzi tra sport e laboratori? Dove si svolgeranno esattamente le attività all'aperto e al chiuso?...

Leggi anche: Ritratti d’Autore. Arte e psiche negli scultori

rsa gallazzi rsa gallazzi come unaRsa Gallazzi come una galleria d’arte. I ritratti degli ospiti visti dai ragazziArese, la sfida raccolta dagli studenti del Fontana che hanno partecipato progetto Il volto tra fascino e racconto ... ilgiorno.it

Rsa Gallazzi, dipendenti in Sercop. Fumata nera: niente accordoSi è conclusa con una fumata nera la procedura di confronto sindacale per il passaggio in Sercop dei nove dipendenti della Rsa Gallazzi Vismara di Arese. E mentre il Comune ribadisce la volontà di ... ilgiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web