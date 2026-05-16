Nella residenza sanitaria assistenziale Gallazzi di Arese, gli ambienti comuni sono stati trasformati in una sorta di galleria d’arte, grazie a un progetto che coinvolge i giovani. L’obiettivo era di rendere gli spazi più accoglienti e piacevoli per gli ospiti, attraverso l’esposizione di ritratti realizzati dai ragazzi stessi. La proposta ha portato alla creazione di immagini che rappresentano gli ospiti, creando un collegamento tra le persone e gli ambienti condivisi.

La sfida lanciata dalla Rsa Gallazzi di Arese era quella rendere più gradevoli alcuni spazi comuni frequentati dagli ospiti. L’hanno raccolta gli studenti dalle classi 4C e 5C dell’indirizzo figurativo del liceo artistico Fontana di Arese che hanno partecipato al progetto "Il volto tra fascino e racconto". Nei mesi scorsi, sotto la guida delle professoresse Nadia Brivio e Stefania Scanu, hanno realizzato una serie di ritratti fotografici degli ospiti della Rsa e li hanno poi rielaborati in chiave artistica, abbinandoli a temi decorativi ispirati all’artista Gustav Klimt. "Ringrazio il Liceo Russel Fontana che ancora una volta ha saputo cogliere le sollecitazioni che arrivano dal territorio e ha fatto incontrare generazioni diverse - dichiara il sindaco Luca Nuvoli -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rsa Gallazzi come una galleria d’arte. I ritratti degli ospiti visti dai ragazzi

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