Durante l’estate, un campus nel comune prevede attività sportive e laboratori artistici rivolti a bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni. Le giornate si svolgeranno tra spazi all’aperto e ambienti al chiuso, con programmi studiati per coinvolgere i partecipanti in diverse attività. Le location precise delle attività sono state indicate come aree pubbliche e strutture dedicate nel territorio locale.

? Cosa scoprirai Come cambierà la giornata dei ragazzi tra sport e laboratori?. Dove si svolgeranno esattamente le attività all'aperto e al chiuso?. Quali sono gli orari flessibili pensati per i genitori lavoratori?. Come si può prenotare un posto per questo percorso estivo?.? In Breve Attività dal 29 giugno al 31 luglio presso Centro Commerciale Cocquio e Parco dell’Amicizia.. Orari flessibili dalle 7.30 alle 17.30 per facilitare le esigenze delle famiglie.. Iscrizioni tramite Leona Dance Center al numero 338 3826021 o email dedicata.. Programma giornaliero dal lunedì al venerdì con sport, arte e laboratori creativi.. Dal 29 giugno al 31 luglio, il Leona Dance Center organizza a Cocquio un campus estivo per bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni, alternando sport, arte e attività all’aperto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Estate a Cocquio: campus tra sport e arte per ragazzi dai 6 ai 14 anni

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