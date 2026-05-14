Ritratti d’Autore Arte e psiche negli scultori

Domenica alle 18.30, il Salotto Fiorentino ospita la conferenza-presentazione della terza edizione di " Ritratti d’Autore – Incontri di vita d’artista e opere ", il volume della psicoanalista e psicoterapeuta Alessandra Lancellotti (nella foto) pubblicato da Athenaedizioni in edizione italiana e inglese. L’incontro, a ingresso libero, intitolato " Psicoanalisi e Arte: la relazione tra inconscio e creazione artistica ", sarà introdotto da Mariella Poli, curatrice storica dell’opera e fondatrice di Athenaedizioni. L’evento si inserisce nella rassegna itinerante "Ritratti d’Autore" che ha toccato istituzioni di prestigio come l’Archivio di Stato di Roma e Villa Bertelli a Forte dei Marmi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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