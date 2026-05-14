Ritratti d’Autore Arte e psiche negli scultori

Da lanazione.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Domenica alle 18.30, il Salotto Fiorentino ospita la conferenza-presentazione della terza edizione di " Ritratti d’Autore – Incontri di vita d’artista e opere ", il volume della psicoanalista e psicoterapeuta Alessandra Lancellotti (nella foto) pubblicato da Athenaedizioni in edizione italiana e inglese. L’incontro, a ingresso libero, intitolato " Psicoanalisi e Arte: la relazione tra inconscio e creazione artistica ", sarà introdotto da Mariella Poli, curatrice storica dell’opera e fondatrice di Athenaedizioni. L’evento si inserisce nella rassegna itinerante "Ritratti d’Autore" che ha toccato istituzioni di prestigio come l’Archivio di Stato di Roma e Villa Bertelli a Forte dei Marmi.🔗 Leggi su Lanazione.it

ritratti d8217autore arte e psiche negli scultori
© Lanazione.it - Ritratti d’Autore. Arte e psiche negli scultori
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Massimo Cacciari porta Van Gogh e la filosofia dell'arte sul palco di "Ritratti d'Autore"Venerdì 17 aprile, alle 21, torna l’appuntamento con la rassegna filosofica “Ritratti d’Autore”.

Torna “Ritratti d’autore. I classici che aiutano a vivere” con Adriana Cavarero, Massimo Cacciari e Piergiorgio OdifreddiSvelato il programma della nuova edizione della rassegna misanese “Ritratti d’autore.

Temi più discussi: Ritratti d’Autore. Arte e psiche negli scultori; Tra volti e natura di Enza Merazzi; Salvatore Sardisco, pittore dell'anima; Park Chan-wook, quando l’arte cinematografica incontra l’estetica.

ritratti d autore arteRitratti d’Autore. Arte e psiche negli scultoriDomenica alle 18.30, il Salotto Fiorentino ospita la conferenza-presentazione della terza edizione di Ritratti d’Autore – Incontri di vita d’artista e opere, il volume della psicoanalista e ... lanazione.it

Pio Manzù – Ritratti d’autoreLa galleria Manzoni dà il via alla sua esplorazione dell’arte dedicando la sua attenzione a due specifici settori: la fotografia e il design Segnala l'evento ... exibart.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web