Swatch e Audemars Piguet hanno annunciato ufficialmente la loro collaborazione con la collezione Royal Pop, composta da otto modelli. La presentazione è avvenuta di recente, attirando l'attenzione degli appassionati di orologi e collezionisti. La collezione include diverse varianti, ognuna con caratteristiche distintive. I modelli sono stati classificati in ordine di preferenza da parte di un pubblico di esperti e amatori. La gamma si distingue per il design audace e le combinazioni di colore vivaci.

Swatch x Audemars Piguet ha appena presentato ufficialmente la sua collezione Royal Pop e subito si sono accese discussioni incandescenti tra i collezionisti: danneggerà il valore di AP? Vale la fila? È davvero indossabile? Per avere le prime risposte dovremo aspettare sabato 16 maggio, quando questa collaborazione da record arriverà nei negozi Swatch. Non è, però, troppo presto per affrontare la domanda più divertente di tutte: qual è il modello migliore? Qui sotto ho classificato tutte e otto le versioni dello Swatch x Audemars Piguet Royal Pop secondo le mie opinioni personali che, proprio come quelle di Stephen A. Smith, andrebbero considerate verità assolute. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Tutti gli 8 Swatch x Audemars Piguet Royal Pop in ordine di preferenza

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All 8 Swatch x Audemars Piguet POP Watches Revealed

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