Due marchi di orologeria hanno annunciato ufficialmente una collaborazione, dando vita a una collezione di otto modelli in bioceramica. I nuovi orologi sono caratterizzati da colori vivaci e design allegri, con l’obiettivo di cambiare l’approccio tradizionale all’uso dell’orologio. La collezione combina elementi di entrambe le case, presentando un mix di innovazione e stile. La partnership si concentra sulla creazione di orologi dal forte impatto visivo e dalla forte identità.

Si chiama Royal Pop e trae ispirazione dalla Pop Art, ma, in primis, è un omaggio agli stili e alle caratteristiche signature delle due Maison. Gli orologi della speciale collezione traggono infatti ispirazione dalla leggendaria collezione Royal Oak di Audemars Piguet, lanciata nel 1972, e dagli orologi Swatch POP degli anni Ottanta. Insomma, una fusione di leggende perfetta, che sfocia in un orologio da tasca innovativo, ma progettato per essere indossato in tanti modi diversi. Le creazioni della collaborazione Audemars Piguet × Swatch, infatti, nascono per ribaltare il tradizionale modo di intendere e indossare il segnatempo, svincolandosi dal polso grazie a un cordino in pelle di vitello di alta qualità, con cuciture a contrasto, che permette di indossarlo in modi inaspettati, divertenti e dinamici.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Royal Pop, la collaborazione tra Audemars Piguet e Swatch è finalmente realtà

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Don't Let Flippers Ruin the Next Swatch Release!

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La collaborazione Audemars Piguet x Swatch è arrivata, e niente sarà più come primaAudemars Piguet x Swatch hanno appena lanciato una collezione di orologi da tasca Royal Pop, ed è qualcosa di davvero fuori dal comune.

Royal Oak X Swatch, dopo Omega tocca ad Audemars Piguet? All'orizzonte (forse) un'altra collezione che farà il bottoUn successo senza pari che Swatch sembra esser pronta a replicare con una nuova ed entusiasmante collaborazione.

Temi più discussi: Swatch annuncia la collaborazione con Audemars Piguet per la collezione Royal Pop; Royal Pop è qui: Swatch e Audemars Piguet riscrivono le regole; Swatch x Audemars Piguet, dal 16 maggio arriva il Royal Pop; Royal Pop, arriva l'orologio da tasca collaborazione tra Swatch e Audemars Piguet.

Sono uscite le vere immagini dei nuovi Royal Pop, una collaborazione tra Swatch e Audemars Piguet, che rielabora il famoso, e inaccessibile ai più, Royal Oak in un'orologio da tasca in plastica. Imho han fatto bene a non fare una semplice replica in plastica x.com

Preparazione vetrine Royal Pop la nuova collaborazione tra Seatch e Audemars Piguet reddit

Il Royal Pop è la follia più intelligente dell’orologeriaOtto modelli in Bioceramic, formato da tasca, colori Pop Art e un movimento meccanico a carica manuale. Royal Pop non è il MoonSwatch del Royal Oak: è un’operazione ancora più audace. esquire.com

Audemars Piguet e Swatch: in uscita la collaborazione Royal PopAudemars Piguet e Swatch: la nuova collaborazione è in uscita il 16 maggio. Il Royal Oak verrà reinterpretato in chiave pop. mam-e.it