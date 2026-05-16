Rovito | i pensionati inaugurano un nuovo defibrillatore per la zona

A Rovito, i pensionati hanno inaugurato un nuovo defibrillatore collocato nella zona di Pianette. La cerimonia ha visto la partecipazione di alcuni residenti anziani che hanno preso parte a una dimostrazione pratica sulle tecniche di primo soccorso. La presentazione è stata guidata da un operatore specializzato che ha mostrato come utilizzare correttamente l’apparecchio in caso di emergenza. La presenza di questa apparecchiatura è stata accolta con interesse da parte della comunità locale.

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