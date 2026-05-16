Rovito | i pensionati inaugurano un nuovo defibrillatore per la zona
A Rovito, i pensionati hanno inaugurato un nuovo defibrillatore collocato nella zona di Pianette. La cerimonia ha visto la partecipazione di alcuni residenti anziani che hanno preso parte a una dimostrazione pratica sulle tecniche di primo soccorso. La presentazione è stata guidata da un operatore specializzato che ha mostrato come utilizzare correttamente l’apparecchio in caso di emergenza. La presenza di questa apparecchiatura è stata accolta con interesse da parte della comunità locale.
? Domande chiave Come influisce questa nuova tecnologia sulla sicurezza dei cittadini di Pianette?. Chi ha guidato la dimostrazione pratica sulle manovre di primo soccorso?. Perché l'intervento dell'Associazione Pensionati è considerato un atto di cittadinanza?. Quali figure istituzionali hanno sostenuto questo progetto di protezione sanitaria?.? In Breve Partecipazione di Francesco Carolei, Filomena Falsetta e Pasquale Giardino alla cerimonia.. Don Rolando ha benedetto il dispositivo presso il Centro Sportivo Divina.. Un operatore sanitario ha illustrato le manovre di primo soccorso ai presenti.. Simona Loizzo ha inviato un messaggio di sostegno tramite nota scritta. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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