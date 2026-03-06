Un imprenditore ha donato un defibrillatore nella zona industriale di Rigutino per celebrare i dieci anni di attività nella zona. L’installazione del dispositivo mira a migliorare la sicurezza e l’assistenza in caso di emergenze. La cerimonia si è svolta oggi, alla presenza di rappresentanti locali e comunità. Il gesto è stato realizzato per ricordare il decennale dell’azienda e rafforzare i rapporti con il territorio.

Arezzo, 6 marzo 2026 – Un gesto che parte dal cuore e tocca il cuore di tutti quello dell’imprenditore Artan Nuredini che sabato alle ore 16:30, a Rigutino Ovest 246, in occasione dei 10 anni di attività dell’azienda ARDI GARDEN, donerà e farà installare un defibrillatore a disposizione della zona industriale. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e la cardioprotezione dell’area, mettendo il dispositivo a disposizione delle aziende e dei lavoratori del distretto. Per l’occasione è previsto anche un momento di incontro e di festa. Saranno presenti istituzioni e rappresentanti della centrale operativa 118 “Ci sono molti modi per festeggiare un anniversario aziendale, spiega Giovanni Grasso, presidente di Opi Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Imprenditore dona defibrillatore per festeggiare i 10 anni di attività nella zona industriale di Rigutino

