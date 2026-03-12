Vendono abbonamenti da 250 euro e inaugurano con un party ma la palestra resta chiusa | Nuovo ritardo

Una palestra che aveva annunciato l’apertura con un party e venduto abbonamenti da 250 euro ha mantenuto le porte chiuse, causando delusione tra i clienti. Secondo quanto riferiscono, il ritardo nell’apertura è dovuto a questioni legate alla modifica della toponomastica dell’indirizzo, che ora è via Valle Ceppi 20 invece di via Tepice 2. La struttura rimane ancora inattiva, nonostante le promesse iniziali.

Adesso, stando a quanto dicono, è tutta colpa della toponomastica. "La nostra sede in via Tepice 2 diventa via Valle Ceppi 20. Questo cambiamento comporta un leggero ritardo nell'apertura della palestra al pubblico". Così, nei giorni scorsi, i gestori della nuova palestra della catena HutFit a Chieri hanno annunciato agli abbonati che il locale resterà ancora chiuso. Peccato che in Comune non risulti alcun cambio di indirizzo. Piuttosto, sarebbero stati i responsabili del centro ginnico a presentare della documentazione con un indirizzo errato. Pensare che, la scorsa primavera, era iniziata la vendita di abbonamenti annuali da 250 euro, con una promessa: "Apriremo a ottobre 2025".