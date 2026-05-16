Rovereto il Mart celebra Balla | il capolavoro del Genio futurista
A Rovereto, il Museo d'Arte Moderna e Contemporanea ha inaugurato una mostra dedicata a Balla, un artista chiave del Futurismo. Tra le opere esposte si trova un grande dipinto caratterizzato da forme astratte e dinamiche. La collezione comprende pezzi provenienti da vari collezionisti privati e istituzioni, che hanno contribuito a rendere possibile questa esposizione. La mostra offre l’opportunità di osservare da vicino le tecniche e gli elementi distintivi del lavoro di Balla.
? Punti chiave Cosa si nasconde tra le forme astratte di questo enorme dipinto?. Chi sono i collezionisti che hanno reso possibile questa mostra unica?. Come ha influenzato il design moderno la visione di Balla e Depero?. Perché questa collezione privata sta cambiando il valore del patrimonio museale?.? In Breve Mostra dal 16 maggio al 18 ottobre con 240 opere della collezione Biagiotti Cigna.. Opera del 1925 premiata con medaglia d'oro all'Exposition Internationale di Parigi.. Dialogo espositivo tra manufatti Biagiotti e patrimonio storico del museo Mart di Rovereto.. Contesto artistico coinvolge anche i futuristi Fortunato Depero ed Enrico Prampolini. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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