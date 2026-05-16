Rovereto il Mart celebra Balla | il capolavoro del Genio futurista

A Rovereto, il Museo d'Arte Moderna e Contemporanea ha inaugurato una mostra dedicata a Balla, un artista chiave del Futurismo. Tra le opere esposte si trova un grande dipinto caratterizzato da forme astratte e dinamiche. La collezione comprende pezzi provenienti da vari collezionisti privati e istituzioni, che hanno contribuito a rendere possibile questa esposizione. La mostra offre l’opportunità di osservare da vicino le tecniche e gli elementi distintivi del lavoro di Balla.

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