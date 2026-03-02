Il 4 marzo, giorno che ricorda Bologna e la musica d’autore, Roberta Giallo presenta la versione “nuda” di Balla balla ballerino. Lo stesso giorno, a Bologna, torna il Camera Show speciale. La cantante celebra Lucio Dalla, suo amico e mentore, rinnovando il loro legame attraverso questa iniziativa. L’evento segna un momento di commemorazione e di condivisione con il pubblico.

Come ogni 4 marzo, giorno simbolo per Bologna e per la storia della canzone d’autore, Roberta Giallo rinnova il suo appuntamento d’amore con Lucio Dalla, amico e mentore artistico. Nel 2026 l’omaggio raddoppia: da un lato un nuovo singolo in uscita, dall’altro una serata-evento nel cuore della città, con un format live che intreccia musica e parole. Accanto a lei c’è il musicista Agostino Raimo, lo stesso con cui l’artista aveva già eseguito il brano lo scorso 2 agosto (su invito della Regione Emilia-Romagna) in un contesto di memoria e partecipazione. Qui, però, la scelta è radicale: spogliare la canzone di tutto il superfluo per far emergere la forza della scrittura di Dalla e la delicatezza interpretativa di Giallo. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Roberta Giallo celebra Lucio Dalla: il 4 marzo esce la versione “nuda” di Balla balla ballerino e a Bologna torna il Camera Show speciale

