A causa delle previsioni meteo sfavorevoli, il concerto di Eugenio Finardi, previsto oggi al rifugio e centro visite Ca’ Carnè di Brisighella, è stato spostato a domani alle 12. Nel frattempo, rimane in programma l’appuntamento con Grandi nel centro di Forlì, nell’ambito dell’evento Romagna in Fiore, che prevede due concerti in diverse località della regione. La manifestazione si svolge tra musica e iniziative dedicate ai fiori, con il doppio appuntamento musicale che coinvolge artisti diversi.

Viste le previsioni meteo sfavorevoli di oggi, è riprogrammato per domani alle 12 il concerto di Eugenio Finardi (nella foto) al rifugio e centro visite Ca’ Carnè di Brisighella. Si tratta di uno degli angoli più suggestivi della collina romagnola, nel cuore del Parco della Vena del Gesso riconosciuto Patrimonio Unesco. L’appuntamento con Finardi, dunque, anticiperà quello già in programma per il pomeriggio di domani, il concerto di Irene Grandi nel Parco Urbano di Forlì, che viene posticipato alle 17. Giusto l’anno scorso, Eugenio Finardi ha festeggiato cinquant’anni dal suo primo album con un tour e il nuovo disco ’Tutto’ e ’Tutto Finardi’... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Romagna in Fiore, doppio concerto. Finardi a Brisighella e Grandi a Forlì

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