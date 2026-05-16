Nella capitale, questa settimana ha visto protagonisti diversi leader politici e figure pubbliche. Un cantante ha scattato un selfie con il presidente della Repubblica, attirando l’attenzione dei media. Un'altra figura politica ha consegnato delle rose bianche a un esponente di spicco, mentre un’artista ha dato un bacio al presidente durante un evento. Questi episodi hanno suscitato discussioni sui protocolli ufficiali e sulle scelte simboliche fatte dai protagonisti.

? Domande chiave Come influisce il bacio di Gianna Nannini sul protocollo di Mattarella?. Perché Matteo Renzi ha scelto proprio le rose bianche a Roma?. Cosa emergerà dall'incontro tra Lollobrigida e la grande distribuzione?. Come cambieranno le strategie energetiche dopo il vertice su Medio Oriente?.? In Breve Mattarella presiede 145° anniversario Siae con Anna Pepe e Gianna Nannini il 13 maggio.. Question time al Senato per Meloni il 13 maggio e Tajani il 14 maggio.. Lollobrigida incontra la grande distribuzione il 13 maggio su prezzi e crisi nel Golfo.. Mario Draghi riceve premio Carlo Magno ad Aquisgrana il 14 maggio..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, tra selfie con Mattarella e rose di Renzi: la settimana dei leader

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