Il selfie di Mattarella la rosa di Renzi la sigaretta di Calenda Queste le avete viste?
Durante un evento pubblico, sono state scattate diverse fotografie tra cui un selfie con il Presidente della Repubblica, una rosa consegnata da un ex premier e una sigaretta di un politico. Le immagini sono state condivise sui profili social di alcune partecipanti, attirando molte reazioni online. Tra le foto più condivise ci sono quella del selfie con il presidente, quella di una rosa donata e quella di una sigaretta tenuta in mano da un esponente politico.
Chi non approfitterebbe di un incontro con il Presidente della Repubblica per farsi un selfie insieme a lui? Non hanno perso l’occasione Anna Pepe e Gianna Nannini, le quali hanno pubblicato gli scatti nei loro profili social scatenando reazioni a non finire. Ma la seconda, Gianna Nannini, è andata anche oltre, schioccando un bacio sulla guancia al Capo dello Stato che, preso di sorpresa, si è scomposto in una risata. Ma la settimana ha visto anche Matteo Renzi celebrare la giornata dell’Europa con un evento di Italia Viva, con tanto di rose bianche, mentre Carlo Calenda è stato fotografato in relax con occhiali da sole, cane e sigaretta prima di un evento a Milano. 🔗 Leggi su Formiche.net
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