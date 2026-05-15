Il selfie di Mattarella la rosa di Renzi la sigaretta di Calenda Queste le avete viste?

Durante un evento pubblico, sono state scattate diverse fotografie tra cui un selfie con il Presidente della Repubblica, una rosa consegnata da un ex premier e una sigaretta di un politico. Le immagini sono state condivise sui profili social di alcune partecipanti, attirando molte reazioni online. Tra le foto più condivise ci sono quella del selfie con il presidente, quella di una rosa donata e quella di una sigaretta tenuta in mano da un esponente politico.

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