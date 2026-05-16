Domani all’Olimpico si svolge il derby di Roma, con la squadra di Gasperini che si gioca una partita decisiva. La Lazio, avversaria, ha un momento diverso rispetto ai giallorossi, ma il tecnico ha affermato che per la squadra di casa le motivazioni legate al risultato sono più forti. La sfida rappresenta un’occasione importante in vista della corsa alla qualificazione in Champions League, e tutte le componenti si preparano a un match carico di tensione.

Domani all'Olimpico il derby di Roma, la squadra di Gasperini si gioca tutto. Momenti opposti per le due squadre, la Lazio non andrà sottovalutata, nonostante il tecnico ribadisca che per i giallorossi le motivazioni sono più importanti. Il raggiungimento del 4° posto sarebbe importante per una questione economica e di progettualità futura, ma il mister si dice soddisfatto del lavoro svolto in questa stagione Vigilia di derby nella capitale, la Roma è chiamata al trionfo contro la Lazio domani a mezzogiorno per credere nel sogno Champions.Gasperini in conferenza stampa si è mostrato motivatoe ha detto che la squadra è pronta a lottare con tutti i suoi mezziper provare a raggiungere il quarto posto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roma tra derby e lotta Champions, Gasperini: “Noi abbiamo motivazioni molto più vere e legate al risultato”

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