La Roma punta al derby | Gasperini recupera due pedine per la volata Champions

La corsa per la qualificazione in Champions League si riaccende dopo l’ultimo turno di Serie A, che ha portato a cambiamenti significativi nella classifica. La squadra romana si prepara al derby con due giocatori recuperati da infortuni recenti, puntando a migliorare la propria posizione. La partita si avvicina mentre le squadre coinvolte cercano di consolidare i rispettivi piazzamenti, in un momento di grande tensione tra le concorrenti.

La classifica di Serie A ha subito scossoni determinanti nell’ultimo turno di campionato, trasformando la corsa per l’Europa in un confronto serrato. Le sconfitte interne subite dal Napoli e dal Milan hanno accorciato le distanze tra le inseguitrici, rendendo la lotta per il terzo e quarto posto un obiettivo concreto per un gruppo numeroso di club. In questa cornice di incertezza agonistica, la Juventus e il Como continuano a contendersi punti pesanti, ma è la Roma a beneficiare del momento favorevole grazie al successo ottenuto nei minuti di recupero contro il Parma. Verso il derby. La vittoria conquistata oltre il centesimo minuto ha modificato le prospettive stagionali della formazione giallorossa.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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