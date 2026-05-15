All'Olimpico si disputa un derby tra Roma e Lazio, due squadre che si affrontano con motivazioni diverse. I giallorossi cercano punti importanti in campionato, mentre i biancocelesti vogliono consolidare la loro posizione in classifica. La partita rappresenta anche un momento di confronto tra le due formazioni per il rispetto e l’orgoglio territoriale. La sfida si svolge in un’atmosfera di grande attesa, con le due squadre che si affrontano senza esclusione di colpi.

Mai come quest’anno, il derby della Capitale può valere l’intera stagione. Per la Roma, più che mai aggrappata al sogno Champions dopo l’incredibile rimonta di Parma, ma anche per la Lazio, sconfitta dall’Inter in finale di Coppa Italia, epilogo amaro di una stagione complicata. Il caos del calendario, poi, non ha fatto altro che aumentare la tensione, già di per sé protagonista assoluta della stracittadina. Gasperini arriva all’appuntamento sulla scia di tre vittorie consecutive che hanno permesso ai giallorossi di recuperare ben 8 punti al Milan, ridando così linfa all'obiettivo Champions. In casa poi, la Roma è imbattuta da 11 partite, in cui ha collezionato otto successi e tre pareggi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma-Lazio, è un derby con motivazioni diverse tra Champions e orgoglio: l'analisi

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