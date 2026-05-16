Rapina a mano armata a un professionista a Roma ladro perde in strada maschera scarpa e pistola | arrestato

A Roma, un professionista è stato vittima di una rapina a mano armata nella zona di Tor Bella Monaca. Durante il tentativo di furto, il ladro ha perso in strada una maschera, una scarpa e una pistola, che sono state poi recuperate. Il giovane di 24 anni coinvolto nell’episodio è stato arrestato dalle forze dell’ordine, che hanno sequestrato l’arma rubata. L’intera operazione si è svolta nel corso di un’azione di polizia in pieno giorno.

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