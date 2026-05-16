Rapina a mano armata a un professionista a Roma ladro perde in strada maschera scarpa e pistola | arrestato
A Roma, un professionista è stato vittima di una rapina a mano armata nella zona di Tor Bella Monaca. Durante il tentativo di furto, il ladro ha perso in strada una maschera, una scarpa e una pistola, che sono state poi recuperate. Il giovane di 24 anni coinvolto nell’episodio è stato arrestato dalle forze dell’ordine, che hanno sequestrato l’arma rubata. L’intera operazione si è svolta nel corso di un’azione di polizia in pieno giorno.
Eseguito un arresto nel quartiere Tor Bella Monaca di Roma. Un ventiquattrenne romano, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver aggredito un professionista appena uscito dal proprio ufficio, nel tentativo di sottrargli un prezioso orologio. L’intervento tempestivo della vittima, dei colleghi e delle forze di polizia ha impedito che il colpo andasse a segno. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il tentativo di rapina si è verificato in pieno giorno, quando due uomini, con il volto coperto da maschere in silicone, hanno avvicinato un professionista all’esterno del suo luogo di lavoro. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Rapina a mano armata in un supermercato, due arresti
Sullo stesso argomento
Rapina a mano armata in via Roma. Donna ferita col calcio della pistola. L’autore fugge in monopattinodi Irene Puccioni EMPOLITerrore in via Roma ieri pomeriggio, poco prima delle 15, dove numerosi passanti hanno assistito, sconvolti, ad una rapina a...
Roma: corsa in taxi si trasforma in rapina a mano armata, arrestato 46enneUna corsa in taxi, apparentemente come tante altre, iniziata con una semplice chiamata, si è trasformata in un episodio di rapina a mano armata nel...
Rapina a mano armata nell'hotel Excelsior e poi la latitanza per sfuggire ai domiciliari: arrestato 30enne ift.tt/ejfg05Z x.com
Rapina a mano armata nell'hotel Excelsior, il colpo d'arma da fuoco in albergo e poi la latitanza per sfuggire ai domiciliari facebook
Rapina a mano armata a un professionista a Roma, ladro perde in strada maschera, scarpa e pistola: arrestatoTentata rapina a mano armata in pieno giorno a Tor Bella Monaca: arrestato un ventiquattrenne romano, recuperata una pistola rubata. virgilio.it
Rapina a mano armata nell'hotel Excelsior e poi la latitanza per sfuggire ai domiciliari: arrestato 30enneL'uomo aveva esploso un colpo d'arma da fuoco nel prestigioso albergo per rubare un orologio di lusso a un turista ... napolitoday.it