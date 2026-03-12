Infortunio Koné tegola Roma | il centrocampista fuori in Bologna-Roma

La Roma dovrà fare a meno di Koné in occasione della partita contro il Bologna, valida per l’Europa League. Il centrocampista si è infortunato e non sarà disponibile in campo, lasciando i giallorossi senza uno dei loro titolari. La squadra si prepara alla sfida con questa assenza improvvisa, che potrebbe influenzare le scelte del tecnico.

Non arrivano buone notizie per la Roma a poche ore dalla partita di Europa League contro il Bologna con i giallorossi che dovranno fare a meno di Koné nella formazione titolare. La Roma a Bologna senza l’infortunato Koné (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto affermato da Sky Sport, durante l’allenamento di rifinitura in vista della partita Bologna-Roma, valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, Manu Koné avrebbe accusato un affaticamento muscolare e va verso l’esclusione dalla formazione titolare per la sfida del Dall’Ara. Una tegola per Gian Piero Gasperini che dovrà fare a meno di uno dei perni della formazione giallorossa in questa stagione con il centrocampista che potrebbe andare in panchina. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Infortunio Koné, tegola Roma: il centrocampista fuori in Bologna-Roma Articoli correlati Leggi anche: Infortunio Manu Koné, tegola per la Roma! C’è lesione per il centrocampista, i tempi di recupero e quali partite salterà Roma Milan, che tegola per i giallorossi: infortunio e cambio forzato per Koné! Ecco cos’è successoCalciomercato Cremonese, colpo a sorpresa in attacco: dal Parma arriva Djuric! Cifre e dettagli Massara annuncia: «Tsimikas? C’è un dialogo col... Approfondimenti e contenuti su Infortunio Koné Temi più discussi: Neymar scrive a Rodrygo dopo il grave infortunio: Sono qui per te, mio erede.; Ahi Ronaldo, l'infortunio è più grave del previsto. Rebus tempi di recupero; Inter, Bonny punta il derby: il francese cerca il recupero lampo; Ancelotti perde una stella per il Mondiale: rottura del crociato per Rodrigo. Nuovo infortunio per la Roma: titolare out contro il BolognaPiove su bagnato in casa Roma. La rifinitura di questa mattina ha infatti regalato in dote a Gian Piero Gasperini l’ennesimo infortunio stagionale. Una tegola davvero pesante in vista dell’andata ... asromalive.it Roma, emergenza infortuni: dopo Koné e Dovbyk si fermano anche Robinio Vaz, Venturino ed HermosoNon c’è tregua, non c’è silenzio, non c’è pace. A Trigoria l’unico reparto che lavora a pieno regime è l’infermeria, sempre più affollata e sempre più protagonista di una stagione che sembra accanirsi ... corrieredellosport.it Koné verso il forfait per la gara di oggi contro il Bologna. Il francese ha accusato un affaticamento muscolare e andrà al massimo in panchina. Al suo posto pronto dal 1’ El Aynaoui. Leggi l’articolo completo su Forzaroma.info - facebook.com facebook #Gasperini: “I nostri sono infortuni strani, è difficile analizzare bene la situazione. #Koné ed #Hermoso, che ha preso una contusione clamorosa al collo del piede, dovrebbero rientrare la prossima settimana” #ASRoma #NapoliRoma x.com