Koné a rischio per il derby | problema muscolare in rifinitura e Roma in ansia per il suo centrocampista

Nelle ultime ore, la Roma ha annunciato che Manu Koné ha accusato un problema muscolare durante l’allenamento di rifinitura e potrebbe essere escluso dalla lista dei titolari per il prossimo derby della Capitale contro la Lazio. La squadra sta monitorando attentamente le sue condizioni, ma al momento non ci sono ancora certezze sulla sua presenza in campo. La decisione finale verrà comunicata prima dell’inizio della partita, che si preannuncia già molto attesa.

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