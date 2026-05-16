Roma sabato di caos | chiusa la Salaria e blocchi per i cortei

Sabato di tensione a Roma con la chiusura della Salaria e blocchi stradali causati dai cortei in piazza. Circa 3.000 manifestanti si sono radunati nel pomeriggio, creando disagi al traffico cittadino. Le autorità hanno predisposto percorsi alternativi per i mezzi pubblici, che sono stati deviati per evitare le zone interessate dai blocchi. La situazione si è sviluppata nel centro della città, con ripercussioni sulla viabilità e sulla circolazione dei mezzi di trasporto pubblico.

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?? Punti chiave Quali percorsi alternativi seguiranno i bus per evitare i blocchi? Dove si concentreranno i 3000 manifestanti nel pomeriggio? Come influirà il cantiere sulla viabilità del quadrante Prenestino? Quali strade saranno collegate dai flussi di traffico deviati??? In Breve Chiusura Salaria tra Piazza di Priscilla e Via di Ponte Salario fino al 30 maggio. Blocchi notturni tra le 4:00 e le 7:00 del mattino per lavori sulla scarpata. Corteo da Piazza dei Cinquecento verso Piazza di Porta S . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, sabato di caos: chiusa la Salaria e blocchi per i cortei ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Caos viabilità Roma: blocchi in Salaria e deviazioni per i cantieri? Punti chiave Quali strade evitare per non restare bloccati verso il Foro Italico? Come cambieranno i percorsi in via Ardeatina e sulla Flaminia?... Caos a Roma: blocchi su Flaminia e Salaria tra incidenti e protesteLa mobilità capitolina affronta una mattinata di complicazioni su più fronti, con rallentamenti che colpiscono arterie strategiche come la via... #Sarri: Sabato abbiamo fatto contro l’ #Inter una prestazione del ca**o. Caos orario Derby? In Lega non hanno idea di cosa sia il calcio, fossi in Roma o Milan sarei inferocito… x.com Cari romani siete fortunati! (e io ho sbagliato a vivere a Milano) reddit Il derby di Roma, incasinato beneLa concomitanza con gli Internazionali di tennis, nota da tempo, ha creato molto caso: mancano pochi giorni, e ancora non si sa quando si giocherà ... ilpost.it Pagina 1 | Calendario, è caos: Juve-Fiorentina, derby di Roma, Milan e Como in contemporanea! Quando si gioca?Obbligatori i blocchi di partite in simultanea la penultima giornata: c'è anche la lotta salvezza con Cagliari, Lecce e Cremonese ... tuttosport.com