Roma sabato di caos | chiusa la Salaria e blocchi per i cortei
Sabato di tensione a Roma con la chiusura della Salaria e blocchi stradali causati dai cortei in piazza. Circa 3.000 manifestanti si sono radunati nel pomeriggio, creando disagi al traffico cittadino. Le autorità hanno predisposto percorsi alternativi per i mezzi pubblici, che sono stati deviati per evitare le zone interessate dai blocchi. La situazione si è sviluppata nel centro della città, con ripercussioni sulla viabilità e sulla circolazione dei mezzi di trasporto pubblico.
?? Punti chiave Quali percorsi alternativi seguiranno i bus per evitare i blocchi? Dove si concentreranno i 3000 manifestanti nel pomeriggio? Come influirà il cantiere sulla viabilità del quadrante Prenestino? Quali strade saranno collegate dai flussi di traffico deviati??? In Breve Chiusura Salaria tra Piazza di Priscilla e Via di Ponte Salario fino al 30 maggio. Blocchi notturni tra le 4:00 e le 7:00 del mattino per lavori sulla scarpata. Corteo da Piazza dei Cinquecento verso Piazza di Porta S . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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