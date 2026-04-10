Questa mattina a Roma si sono verificati diversi disagi nel traffico, con blocchi stradali lungo le vie Flaminia e Salaria causati da incidenti e proteste. La circolazione è rallentata notevolmente in queste zone, creando code e difficoltà negli spostamenti dei cittadini. Sul posto sono intervenute forze dell’ordine per gestire la situazione e ripristinare la normalità. La viabilità resta compromessa in alcune aree della città.

La mobilità capitolina affronta una mattinata di complicazioni su più fronti, con rallentamenti che colpiscono arterie strategiche come la via Flaminia e la via Salaria, mentre i lavori tecnici e le manifestazioni cittadine ridisegnano i flussi del traffico in diverse zone della capitale questo venerdì 10 aprile 2026. Il quadrante nord della città sta registrando criticità rilevanti. Lungo la via Flaminia, il flusso veicolare risulta frenato nel tratto compreso tra l’aeroporto dell’Urbe e il raccordo anulare, specificamente nell’area di via Tor di Quinto, con code che si accumulano verso il centro. Parallelamente, la situazione è complessa sulla via Salaria: tra Fidene e l’aeroporto dell’Urbe la velocità è ridotta, con impatti diretti sulla viabilità verso la tangenziale est. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos a Roma: blocchi su Flaminia e Salaria tra incidenti e proteste

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