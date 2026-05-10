Nella capitale, la viabilità è compromessa a causa di blocchi e deviazioni legati ai lavori in corso. In particolare, si segnalano interruzioni sulla Salaria e sulla Flaminia, che hanno portato a modifiche nelle rotte di circolazione. Chi si dirige verso il Foro Italico dovrebbe evitare alcune strade principali, come la Salaria, e seguire le indicazioni per i percorsi alternativi. La situazione si presenta complessa in via Ardeatina e sulla stessa Flaminia.

? Punti chiave Quali strade evitare per non restare bloccati verso il Foro Italico?. Come cambieranno i percorsi in via Ardeatina e sulla Flaminia?. Quando scatteranno i blocchi totali del traffico in via Salaria?. Quali nuovi autobus sono stati potenziati per raggiungere le spiagge?.? In Breve Via Ardeatina: senso unico alternato con semafori per lavori in corso.. Via Flaminia: senso unico notturno tra Corso di Francia e via Nitti fino al 29 maggio.. Foro Italico: traffico rallentato fino al 17 maggio per Internazionali di tennis.. Potenziamento bus 07 e 062 verso Ostia e Castel Porziano per stagione balneare.. Il 10 maggio 2026, alle ore 14:30, la viabilità romana subisce forti restrizioni in via Salaria tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario per interventi sulla scarpata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos viabilità Roma: blocchi in Salaria e deviazioni per i cantieri

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