Juve rivoluzione tra i pali | Perin titolare a Roma Bremer vede il campo

La Juventus ha annunciato che Perin sarà il portiere titolare nella partita contro la Roma, che si giocherà domenica sera alle 20:45. Bremer, invece, sarà presente in campo come difensore. La squadra si sta preparando con attenzione in vista di questa sfida, e il club sta valutando le scelte difensive in queste ore. La formazione ufficiale sarà comunicata prima dell’inizio della partita.

Spalletti cambia gerarchie contro i giallorossi: Di Gregorio verso la panchina, spazio all'eroe di Champions. Per il difensore brasiliano decisivo il provino odierno. A poco più di ventiquattro ore dal posticipo domenicale delle 20:45 contro la Roma, il quartier generale della Juventus vive una mattinata di verifiche cruciali per definire l'assetto difensivo da opporre ai giallorossi. Il focus del reparto medico e dello staff tecnico è interamente proiettato su Gleison Bremer: il centrale brasiliano sosterrà nella sessione di rifinitura odierna il provino definitivo per testare la tenuta della coscia destra.