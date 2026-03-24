Aka7even è tra le sorprese, in positivo, dell'ultima edizione del Festival di Sanremo. Il brano portato in gara con il figlio di Gigi D'Alessio, LDA, Poesie Clandestine, è diventato subito un tormentone grazie al ritmo che ha conquistato l'Ariston e sicuramente ci farà compagnia fino all'estate. Dopo la storia d'amore nata nella scuola di Amici, Aka7even era stato sempre molto riservato sulla sua vita privata, concentrandosi sull'amicizia con LDA, ma finalmente ha deciso di rompere il silenzio e di parlare apertamente del suo rapporto con la sua attuale fidanzata Cristina Ferrara. Durante i... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Aka7even parla della fidanzata: "Mi ha fatto cambiare idea sull'amore"

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Ho trovato una persona fantastica al mio fianco oltre Luca, che è Cristina, che personalmente veramente mi ha cambiato il pensiero che ho nei confronti dell’amore, proprio". Aka7even ha deciso di non nascondersi più e, per la prima volta, ha parlato apertam facebook