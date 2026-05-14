Roma-Lazio alle 12? Sarri è una furia | Non vengo io ritirerei la squadra

Maurizio Sarri ha annunciato che non parteciperà alla conferenza stampa prepartita del derby Roma-Lazio, prevista per le 12. La sua decisione arriva in seguito alla sconfitta della Lazio e alle tensioni legate alla programmazione dell’incontro, che si svolgerà alle 12. Il tecnico ha dichiarato che, in assenza di condizioni adeguate, preferisce non presentarsi e ha aggiunto che, in caso di ulteriori problematiche, potrebbe decidere di ritirare la squadra dalla partita.

Roma, 14 maggio 2026 – Maurizio Sarri alza la voce sul caso derby. Dopo la sconfitta della Lazio contro l’Inter in Coppa Italia ( leggi qui ), il tecnico biancoceleste è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset commentando la confusione scoppiata in Lega sulla programmazione delle partite decisive per la lotta Champions. Al centro della polemica c’è il derby di Roma, inizialmente fissato alle 12.30 di domenica, in concomitanza con una giornata già particolarmente complessa per la Capitale per la finale degli Internazionali BNL d’Italia. Una sovrapposizione che ha portato la Prefettura a intervenire, modificando l’orario della partita e spostando la gara al giorno successivo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Sentite, lasciate il derby della Capitale domenica 17 maggio alle 12:30. Per l'ordine pubblico non ci sono problemi, e se a qualcuno non piace l'orario chissene. Mettere d'accordo tutti è chiaramente impossibile. Quindi lasciate Roma - Lazio alle 12:30 e basta. x.com

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