Roma-Lazio il pronostico | Gasp per la Champions Sarri per salvare la stagione

Allo stadio Olimpico si disputa una partita importante tra Roma e Lazio, due squadre della capitale italiana. La sfida è considerata cruciale per la corsa alla Champions League per l’allenatore della Roma, che punta a mantenere alte possibilità di qualificazione, mentre l’allenatore della Lazio cerca di evitare la retrocessione in classifica e salvare la stagione. La partita influenzerà la posizione di entrambe le squadre nel campionato e ha portato a uno spostamento di quasi tutta la programmazione sportiva prevista.

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Allo stadio Olimpico si gioca la partita che ha determinato lo spostamento di quasi tutta la giornata di campionato: i giallorossi puntano il quarto posto In ballo c'è la Champions della Roma allo stadio Olimpico, nel derby che ha determinato poi tutto lo spostamento della 37ª giornata a causa della concomitanza con la finale degli Internazionali d'Italia di tennis. E si gioca praticamente tutto Gasperini, che al contrario di Sarri ha un obiettivo: il quarto posto. Scopriamo pronostico e quote di Roma-Lazio in programma domenica 17 maggio alle ore 12. La Roma, dunque, è arrivata alla penultima giornata di campionato in piena volata Champions, favorita dal clamoroso ribaltone celebrato al Tardini di Parma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma-Lazio, il pronostico: Gasp per la Champions, Sarri per salvare la stagione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Milan Flash - Senza Champions rivoluzione totale Sullo stesso argomento Lazio-Inter, il pronostico: Chivu per il double, Sarri per salvare la stagioneTutto pronto per la finalissima che assegnerà il terzo trofeo della stagione dopo Supercoppa e scudetto: si ripete la gara si sabato in campionato... Torino-Lazio, il silenzio delle tifoserie: la riflessione di Polverosi e l'unica Sarri per salvare la stagioneIl confronto tra torino e lazio offre una lettura chiara sul momento delle due squadre, incorniciato da una cornice insolita: uno stadio segnato da... Il #derby più incerto della storia ha finalmente una data: ora il dominio cittadino si deciderà sul campo.Chi dirà la sua tra una #Roma che non può cedere se vuole conquistare un posto in #UCL e una #Lazio a pezzi ma decisa a dare l'ultima gioia ai tifosi? x.com Roma-Lazio pronostico e quote del derby: la chicca dell'espertoScopri il pronostico su Roma-Lazio con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del match valido per il 37° turno di Serie A. calciomercato.com Roma-Lazio (Serie A): quando si gioca, orario, dove vederla in tv e pronosticoLe informazioni utili per seguire il derby della Capitale in programma all'Olimpico alle 12 di domenica. msn.com