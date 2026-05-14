Pisilli o Soulè? il dubbio di Gasperini in vista di Roma-Lazio

In vista del derby della Capitale, l’allenatore ha espresso un dubbio riguardo alla scelta tra Pisilli e Soulè, due giocatori che stanno attirando l’attenzione nel reparto offensivo. La preparazione alla partita si fa più intensa, con l’attenzione rivolta alle decisioni sulla formazione. Intanto, nel quartier generale della squadra si registra un clima di attesa e concentrazione, mentre i tifosi seguono con interesse gli ultimi sviluppi riguardanti le scelte di formazione.

La marcia di avvicinamento al derby della Capitale entra nel vivo con una doppia notizia che scuote positivamente l’ambiente di Trigoria. Nella seduta di allenamento di ieri, il tecnico Gian Piero Gasperini ha potuto finalmente riabbracciare Artem Dovbyk e Lorenzo Pellegrini, entrambi tornati a lavorare stabilmente con il resto del gruppo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il recupero dei due calciatori rappresenta un’iniezione di fiducia fondamentale per la Roma, anche se le gerarchie per la sfida contro la Lazio appaiono già consolidate. Se per l’ucraino si tratta della fine di un lungo calvario fisico, per il capitano giallorosso il rientro coincide con il desiderio di confermarsi uomo derby, nonostante un impiego dal primo minuto resti ad oggi una suggestione complicata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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