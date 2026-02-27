Di Vaio | La Lazio è in ripresa ma avremmo preferito evitare la Roma in Coppa Italia

Il Bologna ha sconfitto il Brann con due vittorie nette e si avvicina agli ottavi di Europa League, mentre Di Vaio commenta che la Lazio sta migliorando ma avrebbe preferito evitare la Roma in Coppa Italia. La squadra emiliana continua il suo percorso internazionale, confermando il buon momento, mentre il tecnico biancoceleste esprime il suo punto di vista sulla competizione nazionale.

Il Bologna prosegue nel percorso europeo superando Brann con due vittorie nette e si candida agli ottavi di Europa League, dove è atteso un derby italiano dall'elevato contenuto tecnico. L'incrocio contro la Roma promette due gare competitive che potrebbero influire sull'andamento stagionale sia in Europa sia nel campionato nazionale. La sfida agli ottavi mette di fronte due club italiani. Il Bologna, guidato da Vincenzo Italiano, affronterà la Roma, guidata da Gasperini, in un doppio confronto che garantisce la presenza di una compagine tricolore tra i quarti. Dopo aver superato Brann nel turno precedente, la squadra felsinea arriva alla sfida con fiducia e la volontà di confermare una fase europea positiva.