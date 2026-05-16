Roma-Lazio | domenica alle 12 la Champions romanista passa dal derby | formazioni e tv

Domenica alle 12, il derby tra Roma e Lazio si svolgerà in un contesto decisivo per la corsa alla qualificazione in Champions League. La partita si giocherà nello stadio di casa della squadra che occupa una posizione favorevole in classifica, con entrambe le squadre che arrivano all’appuntamento con obiettivi chiari. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e sarà un momento chiave per entrambe le formazioni, che si sfideranno davanti a un pubblico numeroso e appassionato.

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Roma 16 maggio 2026 - Come in un film western la lotta Champions passerà dal calore di un giorno di sole a maggio. Nella Capitale in particolare si può parlare come della pellicola di Fred Zinneman con Gary Copper, di un "Mezzogiorno di fuoco" dove come duellanti Roma e Lazio saranno in piedi, una di fronte all'altra, per contendersi la supremazia cittadina. Nella giornata di domani, domenica 17 maggio 2026 infatti si disputerà il derby numero 187 in gara ufficiale tra giallorossi e biancocelesti, match valevole per la penultima gara di Serie A. Da una parte la squadra di Gian Piero Gasperini a caccia dei tre punti per continuare a inseguire il sogno Champions, dall'altro invece l'orgoglio laziale di riscattare il ko dell'andata e provare a dare un sapore meno amaro al finale di stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Roma-Lazio: domenica alle 12 la Champions romanista passa dal derby: formazioni e tv ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ROMA-LAZIO alle 12:30 Ora parliamo NOI Sullo stesso argomento Leggi anche: Orario derby Roma-Lazio, si gioca domenica alle 12: stesso orario per le altre partite della corsa Champions Derby Roma-Lazio, vince la Lega Serie A: si giocherà domenica alle 12AGI - Alla fine l'accordo è stato raggiunto: il derby di Roma e le altre partite cruciali per la corsa Champions (Como-Parma, Genoa-Milan,... Verso #Roma- #Lazio, #Gasperini: Giocare domenica alle 12 non è il massimo x.com La Lega Serie A e la Prefettura di Roma hanno raggiunto un accordo: il derby Roma-Lazio, Genoa-Milan e tutte le altre partite delle squadre coinvolte nella corsa alla Champions League si giocheranno domenica alle 12:00. reddit Roma-Lazio: domenica alle 12 la Champions romanista passa dal derby: formazioni e tvViene mantenuto l'orario di domenica a pranzo per il derby, giallorossi a caccia di tre punti per la Champions League, i biancocelesti per l'orgoglio dopo la finale di Coppa Italia persa ... sport.quotidiano.net Roma-Lazio, le probabili formazioni della partita di Serie AIl derby di Roma apre la 37^ giornata domenica alle 12. Gasperini dovrebbe confermare gli undici della sfida di Parma, mentre Sarri dovrebbe sostituire lo squalificato Romagnoli con Provstgaard. Anche ... sport.sky.it