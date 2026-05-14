L'incontro tra Roma e Lazio si svolgerà domenica alle 12, dopo che è stato raggiunto un accordo tra le parti coinvolte. La decisione riguarda anche altre partite importanti per la corsa alla qualificazione in Champions League, tra cui i match tra Como e Parma, Genoa e Milan, Juventus e Fiorentina, e Pisa e Napoli. La programmazione delle partite è stata comunicata ufficialmente, stabilendo l’orario di inizio per tutte le gare in questione.

AGI - Alla fine l' accordo è stato raggiunto: il derby di Roma e le altre partite cruciali per la corsa Champions ( Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli ) si giocheranno alle 12 di domenica. Il Tar - investito della questione dalla Lega Serie A con un ricorso contro la decisione della Prefettura di posticipare la stracittadina a lunedì sera - ha invitato le parti a trovare un accordo e così è stato. L' intesa è stata raggiunta durante la riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è svolta in serata in Prefettura, alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, del... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Derby Roma-Lazio, vince la Lega Serie A: si giocherà domenica alle 12

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