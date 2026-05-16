Roma-Lazio domenica 17 maggio 2026 ore 12 | 00 | formazioni quote pronostici Primo derby per Malen
Domenica 17 maggio 2026 alle 12:00 si terrà il Derby della Capitale tra le due squadre della città, segnando il primo confronto ufficiale in questa stagione. La partita si svolgerà nel rispetto delle decisioni ufficiali, dopo settimane di discussioni e polemiche sul suo svolgimento. Entrambe le formazioni stanno preparando le proprie strategie, con le quote e i pronostici già disponibili per gli appassionati. Per molti tifosi, questo incontro rappresenta un momento importante nel cammino verso la qualificazione in Champions League.
Alla fine, dopo tante polemiche, si è deciso per lo svolgimento del Derby della Capitale di domenica a mezzogiorno, così come per tutte le altre sfide della corsa Champions. Con la finale degli Internazionali d’Italia in programma nell’adiacente Foro Italico sarà una domenica molto movimentata per quell’area della città a ridosso del Tevere. La Roma. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
ROMA LAZIO ALLE 12:30 | Le parole di Sarri e Gasperini
Sullo stesso argomento
Roma-Lazio (domenica 17 maggio 2026 ore 12:00): formazioni, quote, pronosticiAlla fine, dopo tante polemiche, si è deciso per lo svolgimento del Derby della Capitale di domenica, così come per tutte le altre sfide della corsa...
Roma-Lazio (domenica 17 maggio 2026 ore 12:00): formazioni, quote, pronostici. Giallorossi favoritiAlla fine, dopo tante polemiche, si è deciso per lo svolgimento del Derby della Capitale di domenica a mezzogiorno, così come per tutte le altre...
La chiamata tra Lotito e Sarri alle 11.30 di domenica 17 maggio… Grazie a @galliv Segui @radio_romanista #ASRoma #RomaLazio #Derby facebook
La DATA del DERBY è stata fissata dopo il rischio RINVIO: ROMA-LAZIO si gioca domenica 17 alle 12.00, forse con lo zampino dei FRIEDKIN... #Lazio #SSLazio #LazioNews #LazionewsEu #ForzaLazio #DerbydellaCapitale #Roma #ASR #ASRoma #Roma x.com
Roma-Lazio: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Roma-Lazio di Domenica 17 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net
Serie A president Simonelli explains the GW37 scheduling disaster: We didn't expect Lazio to make the Coppa Italia final reddit
Decisione derby Roma-Lazio: si gioca domenica 17 maggio alle 12, ribaltato il rinvio della PrefetturaDecisione finale derby Roma-Lazio: si gioca domenica 17 maggio alle 12, ribaltato il rinvio a lunedì. Classifica, formazioni, dove vederla in TV. lifestyleblog.it