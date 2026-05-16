Roma-Lazio domenica 17 maggio 2026 ore 12 | 00 | formazioni quote pronostici Primo derby per Malen

Domenica 17 maggio 2026 alle 12:00 si terrà il Derby della Capitale tra le due squadre della città, segnando il primo confronto ufficiale in questa stagione. La partita si svolgerà nel rispetto delle decisioni ufficiali, dopo settimane di discussioni e polemiche sul suo svolgimento. Entrambe le formazioni stanno preparando le proprie strategie, con le quote e i pronostici già disponibili per gli appassionati. Per molti tifosi, questo incontro rappresenta un momento importante nel cammino verso la qualificazione in Champions League.

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