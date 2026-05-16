Roma-Lazio domenica 17 maggio 2026 ore 12 | 00 | formazioni quote pronostici Primo derby per Malen

Da infobetting.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio 2026 alle 12:00 si terrà il Derby della Capitale tra le due squadre della città, segnando il primo confronto ufficiale in questa stagione. La partita si svolgerà nel rispetto delle decisioni ufficiali, dopo settimane di discussioni e polemiche sul suo svolgimento. Entrambe le formazioni stanno preparando le proprie strategie, con le quote e i pronostici già disponibili per gli appassionati. Per molti tifosi, questo incontro rappresenta un momento importante nel cammino verso la qualificazione in Champions League.

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Alla fine, dopo tante polemiche, si è deciso per lo svolgimento del Derby della Capitale di domenica a mezzogiorno, così come per tutte le altre sfide della corsa Champions. Con la finale degli Internazionali d’Italia in programma nell’adiacente Foro Italico sarà una domenica molto movimentata per quell’area della città a ridosso del Tevere. La Roma. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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