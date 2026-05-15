Roma-Lazio domenica 17 maggio 2026 ore 12 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 12:00 si disputerà il Derby della Capitale tra Roma e Lazio. La decisione di far giocare la partita è arrivata dopo un periodo di discussioni e polemiche, che hanno coinvolto le autorità e le società sportive. La sfida sarà valida per la fase finale della corsa alla qualificazione in Champions League, e sono attese formazioni decise a dare il massimo per ottenere i tre punti. Le quote e i pronostici sono già disponibili sui principali siti di scommesse sportive.

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Alla fine, dopo tante polemiche, si è deciso per lo svolgimento del Derby della Capitale di domenica, così come per tutte le altre sfide della corsa Champions. La Roma non perde di vista l’obiettivo del quarto posto e sa che deve vincere le due gare rimanenti e sperare in un passo falso di una tra. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Roma-Lazio (domenica 17 maggio 2026 ore 12:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ROMA-LAZIO alle 12:30 Ora parliamo NOI Sullo stesso argomento Como-Parma (domenica 17 maggio 2026 ore 12:00): formazioni, quote, pronosticiIl Como ha appena raggiunto la matematica certezza di giocare l’Europa nella prossima stagione, ma vuole giocarsi tutte le sue carte fino alla fine... Genoa-Milan (domenica 17 maggio 2026 ore 12:00): formazioni, quote, pronosticiIl Milan ha complicato i piani dopo gli ultimi risultati negativi e ha rimesso in discussione anche la qualificazione alla prossima Champions League. Sono disponibili biglietti anche nei settori nord della Tribuna Tevere per Roma-Lazio Il match è in programma alle 12:00 di domenica 17 maggio Acquista qui asroma.com/it/biglietti/m… #ASRoma x.com La Lega Serie A e la Prefettura di Roma hanno raggiunto un accordo: il derby Roma-Lazio, Genoa-Milan e tutte le altre partite delle squadre coinvolte nella corsa alla Champions League si giocheranno domenica alle 12:00. reddit UFFICIALE - Serie A, Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12, anticipati anche Pisa-Napoli e i match della lotta ChampionsLa Prefettura di Roma e la Lega Serie A rendono noto che il derby Roma-Lazio si disputerà domenica 17 maggio alle 12. E' stato dunque un accordo con la Lega Serie A al termine del vertice convocato do ... napolimagazine.com Decisione derby Roma-Lazio: si gioca domenica 17 maggio alle 12, ribaltato il rinvio della PrefetturaDecisione finale derby Roma-Lazio: si gioca domenica 17 maggio alle 12, ribaltato il rinvio a lunedì. Classifica, formazioni, dove vederla in TV. lifestyleblog.it