Roma-Lazio domenica 17 maggio 2026 ore 12 | 00 | formazioni quote pronostici
Domenica 17 maggio 2026 alle ore 12:00 si disputerà il Derby della Capitale tra Roma e Lazio. La decisione di far giocare la partita è arrivata dopo un periodo di discussioni e polemiche, che hanno coinvolto le autorità e le società sportive. La sfida sarà valida per la fase finale della corsa alla qualificazione in Champions League, e sono attese formazioni decise a dare il massimo per ottenere i tre punti. Le quote e i pronostici sono già disponibili sui principali siti di scommesse sportive.
Alla fine, dopo tante polemiche, si è deciso per lo svolgimento del Derby della Capitale di domenica, così come per tutte le altre sfide della corsa Champions. La Roma non perde di vista l’obiettivo del quarto posto e sa che deve vincere le due gare rimanenti e sperare in un passo falso di una tra. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
ROMA-LAZIO alle 12:30 Ora parliamo NOI
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