Domenica 17 maggio 2026 alle ore 12:00 si terrà il Derby della Capitale tra Roma e Lazio. Dopo diverse discussioni, la partita si giocherà come programmato, con le formazioni ufficiali già annunciate. La sfida si inserisce nel quadro delle ultime giornate di campionato, che vede anche altre partite decisive per la qualificazione in Champions League. Le quote e i pronostici indicano i giallorossi come favoriti, ma il risultato finale resta incerto.

Alla fine, dopo tante polemiche, si è deciso per lo svolgimento del Derby della Capitale di domenica a mezzogiorno, così come per tutte le altre sfide della corsa Champions. Con la finale degli Internazionali d’Italia in programma nell’adiacente Foro Italico sarà una domenica molto movimentata per quell’area della città a ridosso del Tevere. La Roma. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Roma-Lazio (domenica 17 maggio 2026 ore 12:00): formazioni, quote, pronostici. Giallorossi favoriti

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