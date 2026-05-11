Catanzaro-Avellino martedì 12 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici convocati Giallorossi favoriti sugli irpini

Martedì 12 maggio 2026 alle 21:00 si svolge la partita tra Catanzaro e Avellino, valida per i playoff di Serie B. La sfida si gioca in trasferta per l'Avellino, mentre il Catanzaro gioca in casa. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con i pronostici che vedono i giallorossi favoriti rispetto agli irpini. Sono stati resi noti anche i convocati di entrambe le squadre.

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