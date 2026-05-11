Catanzaro-Avellino martedì 12 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici convocati Giallorossi favoriti sugli irpini
Martedì 12 maggio 2026 alle 21:00 si svolge la partita tra Catanzaro e Avellino, valida per i playoff di Serie B. La sfida si gioca in trasferta per l'Avellino, mentre il Catanzaro gioca in casa. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con i pronostici che vedono i giallorossi favoriti rispetto agli irpini. Sono stati resi noti anche i convocati di entrambe le squadre.
Partono i playoff di Serie B e la seconda gara in programma vede l’Avellino di Ballardini impegnato sul campo del Catanzaro di Aquilani. Le aquile hanno chiuso con un comodo quinto posto in classifica, mai in lotta per la promozione ma neppure mai scesi al di fuori della griglia playoff. Una squadra che si è gestita nell’ultimo mese in attesa del grande impegno in post. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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