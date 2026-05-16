Roma-Lazio derby per la Champions | analisi tattica di una sfida decisiva

Domenica alle 12:00 si svolge il derby della capitale, la sfida tra Roma e Lazio nella trentasettesima giornata di Serie A. La partita si gioca in un momento cruciale della stagione e coinvolge due squadre che cercano di migliorare la propria posizione in classifica per ottenere un biglietto per la Champions League. La sfida si presenta come una partita importante, con entrambe le formazioni pronte a mettere in campo le proprie forze per conquistare punti fondamentali.

Il derby della capitale arriva nel momento più decisivo della stagione. Domenica alle ore 12:00, nella trentasettesima giornata di Serie A, Roma e Lazio si contenderanno molto più del semplice predominio cittadino. Dopo giorni di riflessione e discussioni sulla programmazione del turno si è giunti finalmente alla conclusione e le altre gare coinvolte nella lotta Champions giocheranno in contemporanea alla stessa ora; una scelta che aumenta ulteriormente il peso specifico di una partita già enorme di suo. Per la Roma il derby rappresenta un crocevia fondamentale nella rincorsa Champions: i giallorossi arrivano all’appuntamento dopo tre vittorie consecutive e con un Olimpico diventato nuovamente un fortino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Roma - Lazio: il derby che vale una stagione!

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