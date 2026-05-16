Roma la nuova miniera d’oro | 65 fondi puntano al lusso nel centro

A Roma, 65 fondi di investimento stanno indirizzando risorse verso progetti legati al settore del lusso nel centro storico. Questa tendenza segna un cambiamento rispetto ad altre città italiane, come Milano, dove alcuni grandi investitori hanno deciso di concentrare le proprie attività. L’afflusso di capitali nel cuore della capitale potrebbe portare a trasformazioni in termini di riqualificazione e sviluppo immobiliare, modificando lo scenario urbano e commerciale di questa zona.

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? Domande chiave Come cambierà il volto del centro storico con l'arrivo dei fondi?. Perché i grandi investitori stanno abbandonando Milano per spostarsi a Roma?. Quali rischi corre la vita quotidiana dei romani con questa trasformazione?. Chi gestirà l'equilibrio tra lusso internazionale e anima dei quartieri?.? In Breve Ricercatore Alberto Bortolotti prevede spostamento massiccio fondi verso Roma nei prossimi dieci anni.. Milano registra già 4054 immobili convertiti in prodotti finanziari gestiti da gruppi d'investimento.. L'ex assessore Berdini segnala trasformazione centro storico in dimore e club privati.. Rischio perdita funzione abitativa tradizionale per gestione speculativa e turistica del patrimonio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, la nuova miniera d’oro: 65 fondi puntano al lusso nel centro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ENG SUB | PVVersatile Mage Season 7 Preview | Yuewen Animation Sullo stesso argomento Lazio: infortuni over 65 raddoppiati, Roma al centroLa fotografia sociale del Lazio si sta offuscando sotto una nuvola di infortuni sul lavoro che colpisce con particolare durezza la fascia degli... Via Roma nuova rotta del lusso: importanti fondi immobiliari in fuga da Dubai pronti ad aprire tre hotel cinque stelle a PalermoLa guerra in Medio Oriente ha spinto tre grandi capitali internazionali a rivedere i piani di investimento nel turismo d'alta fascia.