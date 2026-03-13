Lazio | infortuni over 65 raddoppiati Roma al centro

Nel Lazio, il numero di infortuni sul lavoro tra le persone over 65 è raddoppiato negli ultimi tempi, con Roma che si trova al centro di questa situazione. I dati recenti evidenziano un incremento significativo di incidenti tra gli anziani impegnati nel settore lavorativo. La questione riguarda principalmente la capitale e le aree circostanti, dove si registra la maggior parte di questi episodi.

La fotografia sociale del Lazio si sta offuscando sotto una nuvola di infortuni sul lavoro che colpisce con particolare durezza la fascia degli anziani. I dati relativi a gennaio 2026 mostrano un aumento preoccupante dei casi di incidenti, specialmente tra i lavoratori over 65, segnando un peggioramento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nella regione romana, il numero delle denunce è salito da 2.781 a 3.183 in soli dodici mesi, ma il dato più allarmante riguarda gli incidenti mortali e le lesioni gravi tra chi ha superato l’età pensionabile. Mentre Roma registra oltre 2.500 casi solo nel capoluogo, le province di Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti contribuiscono al quadro regionale negativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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