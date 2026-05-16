? Domande chiave Come fanno i minimarket a vendere legalmente questa sostanza ai minori?. Quali danni neurologici causano i pochi secondi di distacco dalla realtà?. Perché il consumo nei rave sta diventando una nuova dipendenza?. Chi dovrebbe controllare la vendita capillare di questi gas nei quartieri?.? In Breve Sostanza venduta a un euro nei minimarket del centro di Roma.. Effetto di distacco dalla realtà dura circa un minuto per utilizzo.. Rischi neurologici e cardiovascolari segnalati da esperti medici per i consumatori.. Diffusione legata a eventi musicali e festeggiamenti per i diciottesimi.. A Roma il protossido d’azoto si diffonde tra i minimarket del centro e le feste private, venduto a un euro per colpire i giovani tra rave e diciottesimi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, il rischio della droga del palloncino tra rave e minimarket

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