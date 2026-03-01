Droga del palloncino a Roma | nel tettuccio dell' auto protossido d' azoto ecstasy e cocaina

A Roma, le forze dell’ordine hanno sequestrato sostanze illegali durante un'operazione nel centro della città. Tra le droghe trovate ci sono protossido d’azoto, ecstasy e cocaina, tutte nascoste nel tettuccio di un’auto. La cosiddetta

Droga del palloncino a Roma. Le cosiddetta "droga della risata" è stata intercettata nella Capitale dalle forze dell'ordine. Protossido di azoto, che viene inalato dai palloncini. Molto diffusa in Europa, i giovani lo usano come droga ricreativa (“hippy crack”) per i suoi effetti euforizzanti riempiendone dei palloncini, dai quali viene poi inalato a grandi boccate. Una droga che può uccidere, come accaduto a un ragazzo di Lecce di 26 anni. La polizia l'ha trovata nascosta durante un controllo in Centro storico nel sottotetto di un'auto condotta da due uomini. Dove si comprano, chi le usa. Parla chi indaga nel mercato delle... 🔗 Leggi su Romatoday.it

Quattro kg di hashish nel tettuccio dell'auto ma il cane Lord fiuta tutto, arrestato corriere della drogaI Finanzieri di Messina e Reggio Calabria, con unità cinofile, hanno sequestrato lo stupefacente nascosto in auto e altri 2 kg in casa.

Palloncini da sballo. È allarme per la nuova droga a pochi euro che può essere letaleL’ultima frontiera dello sballo è quella dei palloncini esilaranti, che i giovanissimi usano come droga euforizzante, inalandone a grandi boccate il gas in libera vendita e acquistabile a pochissimi ... lagone.it

«Mio figlio ventenne schiavo del gas esilarante»: così la droga low cost (in vendita con i palloncini) sta diventando emergenzaIl racconto di una mamma di Limbiate, dove il Comune ha vietato l'uso delle bombolette nei luoghi pubblici. «I ragazzini cercano lo sballo facile. Le comprano al supermercato, poi diventano dipendenti ... milano.corriere.it

Roma. Dal delivery via chat al doppiofondo nel tettuccio. Sequestrati hashish, cocaina, ecstasy e “droga del palloncino” per rifornire i luoghi della movida. 11 arresti della Polizia di Stato. #essercisempre #questuradiroma #poliziadistato Clicca qui per leggere l' - facebook.com facebook