Roma il futuro della democrazia | leader e civili per le comunità

A Roma si discute del ruolo delle comunità locali nella tutela della democrazia, con attenzione alle sfide poste dal leaderismo e alla crescente distanza tra politica e cultura. Si analizzano le strategie adottate dai civili per rafforzare il tessuto democratico e si evidenzia come la politica si sia allontanata dai valori culturali. L’incontro coinvolge rappresentanti delle comunità e analisti che approfondiscono questi temi, senza tralasciare le questioni legate al ruolo dei cittadini nel processo decisionale.

? Punti chiave Come possono le comunità locali salvare la democrazia dal leaderismo?. Perché la politica ha perso il legame con la cultura?. Quali soluzioni concrete propone Manfredi per il diritto alla casa?. Come può l'Europa superare lo stallo decisionale secondo Prodi?.? In Breve Partecipazione di Demos, Campobase, PER e Basilicata Casa Comune all'incontro di Roma.. Interventi di Stefano Lepri, Silvia Costa, Alberto De Toni e Marianna Madia.. Testimonianza di Gino Cecchettin e moderazione di Angelo Chiorazzo all'Auditorium Antonianum.. Proposta di Prodi su difesa comune e nucleare di nuova generazione in Europa.. L’Auditorium Antonianum di Roma ha ospitato oggi, sabato 16 maggio 2026, l’incontro nazionale intitolato Costruire Comunità – Visioni condivise e pratiche territoriali per il futuro della democrazia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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