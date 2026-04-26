Sparatoria a Washington arrivano le reazioni dei leader mondiali | In democrazia nessuna violenza
Nelle ultime ore si sono susseguite reazioni internazionali dopo la notizia di quattro tentativi di omicidio falliti contro il presidente degli Stati Uniti. La sparatoria a Washington ha attirato l’attenzione dei leader mondiali, che hanno condannato ogni forma di violenza e ribadito il valore della democrazia. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli di quanto accaduto, mentre le autorità statunitensi rafforzano la sicurezza intorno al presidente.
Non uno o due, ma ben quattro tentati omicidi ai danni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. A seguito della sparatoria avvenuta ieri sera alla cena della White House Correspondents’ Association le reazioni, soprattutto dai leader mondali, non sono mancate. Malgrado Trump si riconfermi una delle figure più contestate, ha ricevuto messaggi di vicinanza ed elogi alle autorità competenti presenti sul posto. Le reazioni dei leader mondiali alla sparatoria contro Donald Trump. Il parere che, più di tutti, ha raggiunto l’opinione dei leader mondiali è che la violenza non può e non deve trovare posto in una democrazia. Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea, ha scritto su X: «La violenza non ha posto in politica, mai».🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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