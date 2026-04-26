Sparatoria a Washington arrivano le reazioni dei leader mondiali | In democrazia nessuna violenza

Nelle ultime ore si sono susseguite reazioni internazionali dopo la notizia di quattro tentativi di omicidio falliti contro il presidente degli Stati Uniti. La sparatoria a Washington ha attirato l’attenzione dei leader mondiali, che hanno condannato ogni forma di violenza e ribadito il valore della democrazia. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli di quanto accaduto, mentre le autorità statunitensi rafforzano la sicurezza intorno al presidente.